Sporsuz tatilim olmaz

Oyuncu ve manken Çağla Kubat, tatil rotasını belirledi. Kubat, Mag dergisi için objektif karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Yaz aylarını genellikle Alaçatı'da sörf yaparak geçiren Kubat, "Yenifoça tarihî evlerle dolu, özel dokusunu koruyabilmiş bu sevimli sahil kasabasını çok sevdim. Alaçatı sörf için yaratılmış, dünyada sörfün başkenti kabul edilen bir yer" dedikten sonra, "Spor yapmadığım bir tatil düşünemiyorum" dedi.

