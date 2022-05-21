Spor salonundan çıkmıyor

Bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman Orhan Yeniaras'ın 'El Turco' adlı romanından uyarlanan dizisi için hazırlıklara başladı. Oyuncu, yapım için özel bir çalışma içine girdi. Spor salonunda rolüne hazırlanan oyuncu, o anları sosyal medyadan paylaştı. Dijitalde yayınlanacak olan dizini senaryosunu Kerem Deren kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturacak. Yapım 2. Viyana Kuşatması sonrası bir yeniçerinin İtalya'nın Moena köyüne yerleşmesini ve köyü derebeylere karşı özgürleştirmesini konu alıyor.