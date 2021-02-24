Söz ve müzik Esin'den

'Bu Gece' şarkısıyla yıllar önce müzik sektörüne giriş yapan Esin İris, yeni single çalışması 'Öp Diye'yi dinleyicisiyle buluşturdu. Daha önce Gökçe, Kolpa, Keremcem, Bengü, Atiye ve Koray Candemir gibi birçok isimle müzik çalışmalarına imza atan Esin İris, yeni şarkısının söz ve müziğine imza attı.