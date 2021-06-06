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06 Haziran 2021 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 13:00:00

Sosyal mesafeli buluşma

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Bodrum'daki evine dinlenmeye gelen ünlü sanatçı Hakan Altun, çocukluk arkadaşı sanatçı İzel'i de kaldığı Azka Otel'de ziyaret etti.

Bodrum'daki evine dinlenmeye gelen ünlü sanatçı Hakan Altun, çocukluk arkadaşı sanatçı İzel'i de kaldığı Azka Otel'de ziyaret etti. Saatlerce sohbet edip eski günleri yad eden iki eski dost, önümüzdeki günlerde yeni bir düet projesinin olup olmayacağı konusunda ise sessiz kaldı.

Etiketler : Sosyal mesafeli buluşma Bodrum Hakan Altun sanatçı İze
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