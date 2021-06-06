Sosyal mesafeli buluşma

Bodrum'daki evine dinlenmeye gelen ünlü sanatçı Hakan Altun, çocukluk arkadaşı sanatçı İzel'i de kaldığı Azka Otel'de ziyaret etti. Saatlerce sohbet edip eski günleri yad eden iki eski dost, önümüzdeki günlerde yeni bir düet projesinin olup olmayacağı konusunda ise sessiz kaldı.

