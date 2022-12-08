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08 Aralık 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 10:00:00

Sosyal medyayı sevmedim

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Bige Önal, dijital dünyayı sevmediğini, "Oyuncu olmasaydım, Instagram hesabım bile olmazdı. Mektup arkadaşım vardı. Bence onlar daha sağlam ve daha gerçek ilişkilermiş" diyerek anlattı.

Bige Önal, dijital dünyayı sevmediğini, "Oyuncu olmasaydım, Instagram hesabım bile olmazdı. Mektup arkadaşım vardı. Bence onlar daha sağlam ve daha gerçek ilişkilermiş" diyerek anlattı.

En son dijitalde yayınlanan 'Yeşilçam' adlı dizide yer alan oyuncu Bige Önal, kendisini eski kafalı olarak lanse etti. Kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli'yle uzun bir süredir mutlu ilişki yaşayan Önal, Marie Claire dergisi için objektif karşısına geçti. Sosyal medya platformlarıyla arasının iyi olmadığını dile getiren Önal, "Ben sosyal medyayı hiçbir zaman sevmedim. Birilerini etkileyeceksem de bunu okuduğum kitaplarla yapmak isterim. Bir şeyime özenilecekse bari kitap okumama özensinler gibi bir algım var. Oyuncu olmasaydım, sosyal medyam olmazdı bile" dedi. Kendisini eski kafalı olarak gördüğünü söyleyen oyuncu, "Çok nostaljik biriyimdir. Mektup arkadaşım vardı. Bence onlar daha sağlam ve daha gerçek ilişkilermiş. Şimdi çok basit geliyor" dedi.

Etiketler : Sosyal medyayı sevmedim Bige Önal Mektup arkadaşım
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