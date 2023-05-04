Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu

Ayşegül Aldinç, İpek Açar'ın TRT Müzik'teki programına katıldı. Çok yönlü kişiliğinin genlerinden geldiğini belirtip "Annem güzel resim yapardı, babam da. Edebi yanım ise babamdan, teyzemin de sesi güzeldi" dedi. Aldinç, yakında kitabının çıkacağının da haberini verdi. Aldinç'in sosyal medyadaki yazıları kitap haline gelecek. Aldinç, "Hayat hikayem olmayacak kitap, hayat hikayeleri genelde sıkıcı olur benim de dram bir hayatım yok" dedi.