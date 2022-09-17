Sosyal medya ilişkileri temelsiz

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17 Eylül 2022 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 08:00:00

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'Dünyayla Benim Aramda' dizisiyle gündem olan oyuncu Buğra Gülsoy canlandırdığı karaktere atıfta bulundu, yapay dünyadaki ilişkilerin sağlam olmadığını ve kısa sürdüğünü söyledi.

Dijital bir platformun yeni dizilerinden 'Dünyayla Benim Aramda'nın başrol oyuncusu Buğra Gülsoy, sosyal medyada yaşanan ilişkiler hakkında konuştu. Magnet Quarterly dergisi için objektif karşısına geçen Gülsoy, oynadığı 'Tolga' karakterini kendine benzeterek "Kariyeri ile ilgili yaşadığı sıkışmışlık hissi, kendisini sürekli geliştirmek isteyişi, sınırlarını zorlama süreci benim oyunculuğa başladığım ilk dönemlerimi anımsatıyor" dedi. Sosyal medyada tanışarak yeni bir hayat kuran 'Tolga'ya atıfta bulunan başarılı oyuncu, "Tabii ki insanlar sosyal medya üzerinden konuşup, buluşabilirler. Hatta dünyada bu şekilde evlenen insanlar da çok. Ama gerçek dünyada kurulan iletişim ve bağın her zaman yapay dünyadan daha güçlü ve daha sağlam temelli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Etiketler : buğra gülsoy tolga dünyayla benim aramda
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