Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez ile evlendi

Pandemi nedeniyle Soner Sarıkabadayı’nın evinde gerçekleşen nikaha 10 kişi katıldı.

Lopez ile İstinye Park AVM’de görüntülenen şarkıcı, tarih vermeden yakında nikah masasına oturacaklarını açıklayarak “Pandemi sürecinde olduğumuz için herhangi bir sıkıntı olmasın diye annem ve babam bile nikahta olmayacak” demişti.

Birkaç gün içinde doğacak çocuklarını kucaklarına alacak olan Soner Sarıkabadayı ve Camela Lopez, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Şarkıcı, "Artık son günler bizde heyecanla bekliyoruz. Tam zamanını bilmiyoruz. Sağlıklı bir şekilde doğmasını temenni ediyoruz. Eksiklerimizi tamamlamak için alışveriş yapmaya geldik" dedi.

‘OĞLUMU BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KUCAKLAYACAĞIZ’



Soner Sarıkabadayı, Hasan adını verecekleri oğullarını birkaç gün içinde kucaklarına alacakları için çok heyecanlı olduklarını söylemişti.

Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında 'Tarifi Zor' adlı şarkının klibinde tanıştığı Camelo Lopez ile aşk yaşamaya başladı. Baba olacağını nasıl öğrendiğini anlatan Sarıkabadayı, Lopez’in çok pozitif olduğunu söyledi ancak birkaç gün boyunca nişanlısının keyfinin yerinde olmadığını dile getirdi. Sevgilisinin durumdan şüphelendiğini söyleyen şarkıcı, “Beni banyoya çağırdı ve testi gösterdi. Böyle öğrendim” dedi.

Oğullarının bir Türk bir de yabancı adı olacağını söyleyen şarkıcı, bebeğine, babasının adı olan Hasan ismini vereceğini söyledi. Sarıkabadayı, diğer ismi de müstakbel eşi Lopez'in seçeceğini açıkladı.

(Hürriyet)