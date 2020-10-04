  • BIST
    1145.03
  • Dolar
    7,7612
  • Euro
    9,0991
  • Altın
    473,8690
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki: Barış ve istikrarın önündeki en büyük engel
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar artacak
Şeyh Subhi Tufeyli'den Erdoğan'a övgü
Ümit Milliler, İngiltere maçı için toplanıyor
Emine Erdoğan, engelli köpek 'Leblebi'yi sahiplendi
Yerli otomobil fabrikasında çalışma sürüyor! İnşaatın son hali görüntülendi
Çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan baba gözaltı alındı
Türkiye'ye Doğu Akdeniz övgüsü
Türkiye'den Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis limandan ayrıldı
Yargıtay'dan evlilik sebebiyle istifa eden işçiye tazminat kararı
Fransa ve İngiltere'de günlük vaka rekoru kırdı
Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez ile evlendi
Gözaltına alınan şüphelinin kimliği şaşırttı! 48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş
Rusya'da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 1 milyon 215 binin üzerine çıktı
Spor salonu müdürü Hülya, tabancayla öldürülmüş olarak bulundu
Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil yerleşimleri bombalıyor
BAE'den Mısır'a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!
Psikiyatri servisinden kaçan hasta polise zor anlar yaşattı
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Tanımıyoruz!
Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı: Türk'ün kolu bükülmez
Manchester City, Leeds United ile berabere kaldı
Adana'da uyuşturucu operasyonu!
Poğaça hırsızı kameraya böyle yakalandı
04 Ekim 2020 Pazar 12:27:00 - Güncelleme:04 Ekim 2020 Pazar 12:34:00

Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez ile evlendi

ABONE OL

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 8.5 aylık hamile sevgilisi Camelo Lopez ile dün nikah masasına oturdu.

Pandemi nedeniyle Soner Sarıkabadayı’nın evinde gerçekleşen nikaha 10 kişi katıldı.

Lopez ile İstinye Park AVM’de görüntülenen şarkıcı, tarih vermeden yakında nikah masasına oturacaklarını açıklayarak “Pandemi sürecinde olduğumuz için herhangi bir sıkıntı olmasın diye annem ve babam bile nikahta olmayacak” demişti.

Birkaç gün içinde doğacak çocuklarını kucaklarına alacak olan Soner Sarıkabadayı ve Camela Lopez, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Şarkıcı, "Artık son günler bizde heyecanla bekliyoruz. Tam zamanını bilmiyoruz. Sağlıklı bir şekilde doğmasını temenni ediyoruz. Eksiklerimizi tamamlamak için alışveriş yapmaya geldik" dedi.

‘OĞLUMU BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KUCAKLAYACAĞIZ’

Soner Sarıkabadayı, Hasan adını verecekleri oğullarını birkaç gün içinde kucaklarına alacakları için çok heyecanlı olduklarını söylemişti.

Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında 'Tarifi Zor' adlı şarkının klibinde tanıştığı Camelo Lopez ile aşk yaşamaya başladı. Baba olacağını nasıl öğrendiğini anlatan Sarıkabadayı, Lopez’in çok pozitif olduğunu söyledi ancak birkaç gün boyunca nişanlısının keyfinin yerinde olmadığını dile getirdi. Sevgilisinin durumdan şüphelendiğini söyleyen şarkıcı, “Beni banyoya çağırdı ve testi gösterdi. Böyle öğrendim” dedi.

Oğullarının bir Türk bir de yabancı adı olacağını söyleyen şarkıcı, bebeğine, babasının adı olan Hasan ismini vereceğini söyledi. Sarıkabadayı, diğer ismi de müstakbel eşi Lopez'in seçeceğini açıkladı.

(Hürriyet)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER