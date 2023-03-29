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Son yolculuğuna uğurlandı
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29 Mart 2023 Çarşamba 07:29:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 07:29:00

Son yolculuğuna uğurlandı

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'Leyla ile Mecnun' dizisinin aksakallı dedesi olarak tanınan İsmail Köksal Engür böbrek yetmezliğinden 77 yaşında vefat etti.

'Leyla ile Mecnun' dizisinin aksakallı dedesi olarak tanınan İsmail Köksal Engür böbrek yetmezliğinden 77 yaşında vefat etti. Oyuncunun cenazesi Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, 'Leyla ile Mecnun' dizisinden rol arkadaşı Cengiz Bozkurt'un yanı sıra Yiğit Özşener, Umut Kurt ve çok sayıda oyuncu katıldı.

Etiketler : Son yolculuğuna uğurlandı Leyla ile Mecnun Karacaahmet Mezarlığı İsmail Köksal Engür

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