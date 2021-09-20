Son yedi hafta

Üçüncü çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, alışverişte görüntülendi. Uzun zamandır dışarıya çıkmadığını ifade eden Korel, ''Pandemiden ve durumun hassasiyetinden dolayı uzun bir süredir evde vakit geçiriyorum. Fakat bugün gerçekten ihtiyacımız olduğu için alışverişe çıktım" şeklinde konuştu. Hamileliğinin sorunsuz geçtiğini dile getiren ünlü oyuncu Korel, "Son yedi haftalık bir sürecim kaldı. Sorunsuz, gayet güzel bir hamilelik geçiyor. Heyecanla kızımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.