Son yedi hafta

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20 Eylül 2021 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 16:00:00

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Üçüncü çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, alışverişte görüntülendi.

Üçüncü çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, alışverişte görüntülendi. Uzun zamandır dışarıya çıkmadığını ifade eden Korel, ''Pandemiden ve durumun hassasiyetinden dolayı uzun bir süredir evde vakit geçiriyorum. Fakat bugün gerçekten ihtiyacımız olduğu için alışverişe çıktım" şeklinde konuştu. Hamileliğinin sorunsuz geçtiğini dile getiren ünlü oyuncu Korel, "Son yedi haftalık bir sürecim kaldı. Sorunsuz, gayet güzel bir hamilelik geçiyor. Heyecanla kızımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Pandemi Bergüzar Korel Üçüncü çocuğu
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