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04 Mart 2022 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 13:00:00

Sokak çocuğunu oynamak istiyor

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'Mahkum' dizisinde rol alan Onur Tuna, hayalindeki rolü açıkladı.

'Mahkum' dizisinde rol alan Onur Tuna, hayalindeki rolü açıkladı. MAG dergisine konuşan Tuna, "Bir sokak çocuğunu oynamak istiyorum mesela. Onun dışarıda yaşadığı sıkıntıları sinematografik anlamda insanlara anlatmak isterim" dedi. Oyuncu kendisini ise şu sözlerle tanımladı: "Değişime ve dönüşüme açık biriyim diyebilirim. Çünkü hayat mutlak değil ve yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Onun dışında sevdiğim ve sevmediğim şeyler üzerinden kendimi tanımlayabilirim."

Etiketler : Sokak çocuğunu oynamak istiyor Onur Tuna Mahkum
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