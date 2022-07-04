SMS dolandırıcılığı

Survivor All Star'da finale Adem Kılıçcı ile kalan Nisa Bölükbaşı, büyük ödülün sahibi oldu ve Survivor kupasını kaldırdı. SMS oylamasında birinci gelen Nisa'nın yarışmayı kazanmasının ardından ortaya dolandırıcılık iddiası atıldı. Nisa'ya SMS gönderen birçok kişi, sosyal medya hesaplarından telefon faturalarını paylaşarak dolandırıldıklarını iddia ettiler. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, bir Survivor fan hesabı, takipçilerine faturalarının hepsini kendisinin ödeyeceğini söyleyerek desteklediği adaya SMS göndermelerini istedi. Birçok kullanıcı da kişiye güvenerek peş peşe Nisa'ya oy göndermeye başladı. Faturaları geldiğinde hesabın sahibine ulaşamayan birçok mağdur, faturalarını yayınlayarak kandırıldıklarını söyledi.