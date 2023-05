Oyuncu Meryem Uzerli, 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde boy gösteriyor. Oyuncu festival kapsamında 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' filminin özel gösterimine katıldı. Uzerli, kırmızı halıda siyah renkteki özel tasarım elbisesi, saç modeli ve makyajıyla da dikkatleri üzerine çekti. Uzerli, gecede ünlü oyuncular ve yönetmenlerle bol bol sohbet etti.