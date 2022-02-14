Siyah şıklık

Sibel Can, yoğun istek üzerine, günler öncesinden rezervasyonları dolan Cahide Palazzo sahnesindeydi. Gecede Amor Gariboviç imzalı iki ayrı siyah kıyafet giydi. Çok yakında çok sürpriz bir simin kendisine özel yaptığı bir şarkıyı müzikseverlerle buluşturacak olan Can, televizyon programına da tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

