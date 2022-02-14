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14 Şubat 2022 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 11:30:00

Siyah şıklık

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Sibel Can, yoğun istek üzerine, günler öncesinden rezervasyonları dolan Cahide Palazzo sahnesindeydi.

Sibel Can, yoğun istek üzerine, günler öncesinden rezervasyonları dolan Cahide Palazzo sahnesindeydi. Gecede Amor Gariboviç imzalı iki ayrı siyah kıyafet giydi. Çok yakında çok sürpriz bir simin kendisine özel yaptığı bir şarkıyı müzikseverlerle buluşturacak olan Can, televizyon programına da tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Etiketler : Siyah şıklık Sibel Can Cahide Palazzo
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