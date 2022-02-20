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20 Şubat 2022 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:20 Şubat 2022 Pazar 11:30:00

Sinirlenince takipten çıkıyorum

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'Yasak Elma' dizisinde rol alan Eda Ece ve Şevval Sam, Etiler'de görüntülendi.

'Yasak Elma' dizisinde rol alan Eda Ece ve Şevval Sam, Etiler'de görüntülendi. Uzun bir süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer'le aşk yaşayan oyuncu ilişkisi hakkında, "Buğrahan'la ilişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok" dedi. Sürekli ayrılıp barıştıkları iddia edilen çiftten Ece, "Ben sinirlenince Buğrahan'ı takipten çıkartıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum" dedi.

Etiketler : Sinirlenince takipten çıkıyorum Yasak Elma Eda Ece ve Şevval Sam
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