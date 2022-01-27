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27 Ocak 2022 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 11:00:00

Single heyecanı

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Yıldız Tilbe, Altay, Niran Ünsal ve Berkay gibi sanatçıların uzun yıllar orkestra şefliğini yapan, Cenk Telkıvıran Orkestrası, yeni teklisi 'Niyetini Boz da Gel'i müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Yıldız Tilbe, Altay, Niran Ünsal ve Berkay gibi sanatçıların uzun yıllar orkestra şefliğini yapan, Cenk Telkıvıran Orkestrası, yeni teklisi 'Niyetini Boz da Gel'i müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Bestesini Kenan Doğulu'nun yaptığı şarkının düzenlemesini Çağrı Telkıvıran üstlendi. Sanatçı, yeni şarkısını mart ayında dinleyicisiyle buluşturacak.

Etiketler : Single heyecanı Yıldız Tilbe Niran Üns Cenk Telkıvıran Orkestrası
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