Sinemada Masal Zamanı

Fenomen çocukların başrolünde yer aldığı 'Masal Zamanı; Melez Prenses' filminin çekimleri bitti. Fragmanı yayınlanan yapım, 24 Ocak'ta vizyona girecek.



Pandemi sonrası vizyona girecek olan fenomen çocukların başrolünde yer aldığı ilk çocuk filmi 'Masal Zamanı; Melez Prenses' filminin afişi ve fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Kubilay Güleçoğlu'nun üstlendiği yönetmen koltuğunda Kubilay Güleçoğlu- Burak Kahraman'ın oturduğu filmin kadrosunda Lavinya Ünlüer, Kaan Yılmaz, Ebrar Demirbilek, Özkan Sağın, Ataberk Mutlu, Nisan Aktaş, Maya Başol, Nergis Kumbasar, Hakan Hatipoğlu ve Billur Yazgan gibi ünlü isimler bulunuyor. Her biri sosyal medyada 1 milyonun üzerinde takipçisi olan çocuk oyuncularının rol aldığı filmin fragmanı büyük ilgi gördü. Dokuz yaşındayken annesinin bir masal kahramanı olduğunun öğrenen Melisa'nın başından geçenler i anlatan yapım, 21 Ocak'ta vizyona girecek.