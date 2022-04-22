Sinan'da rap atağı
İkinci kez nikâh masasına oturduğu Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl, yeni teklisi 'Yanımdadır'a klip çekti.
İkinci kez nikâh masasına oturduğu Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl, yeni teklisi 'Yanımdadır'a klip çekti. İlk defa bir rap şarkısı seslendiren Akçıl, klipte 3 kişi tarafından dövüldü ve çekimlerde 20 ton su kullanıldı. Akçıl, "Her şeyin gerçekçi olması için elimden geleni yaptım. Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım" dedi.