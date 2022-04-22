Sinan'da rap atağı

İkinci kez nikâh masasına oturduğu Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl, yeni teklisi 'Yanımdadır'a klip çekti. İlk defa bir rap şarkısı seslendiren Akçıl, klipte 3 kişi tarafından dövüldü ve çekimlerde 20 ton su kullanıldı. Akçıl, "Her şeyin gerçekçi olması için elimden geleni yaptım. Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım" dedi.