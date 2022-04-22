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22 Nisan 2022 Cuma 08:06:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 12:53:00

Sinan'da rap atağı

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İkinci kez nikâh masasına oturduğu Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl, yeni teklisi 'Yanımdadır'a klip çekti.

İkinci kez nikâh masasına oturduğu Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl, yeni teklisi 'Yanımdadır'a klip çekti. İlk defa bir rap şarkısı seslendiren Akçıl, klipte 3 kişi tarafından dövüldü ve çekimlerde 20 ton su kullanıldı. Akçıl, "Her şeyin gerçekçi olması için elimden geleni yaptım. Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım" dedi.

Etiketler : Sinan'da rap atağı Sinan Akçıl Burcu Kıratlı
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