10 Eylül 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 15:30:00
Simay Barlas güçlü olmanın formülünü verdi
Murat Yıldırım ve Damla Sönmez'in başrollerinde yer aldığı 'Aziz' dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Simay Barlas, geçmişte dönük pişmanlık yaşamadığını söyledi.
Hayata dair keşkeleri olmadığını ifade eden Simay Barlas, "Hiçbir şey için pişmanlık duymuyorum. Hayatımda keşkeden çok 'iyi ki' var çünkü kötü bir şey yaşadığımda bile yaşadıklarımdan ders çıkartıp 'böyle olması gerekiyormuş iyi ki de böyle olmuş' diyebilip ayağa kalkmak daha iyi ve güçlü hissettiriyor" dedi.