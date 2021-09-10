Güçlü olmanın formülünü verdi

Hayata dair keşkeleri olmadığını ifade eden Simay Barlas, "Hiçbir şey için pişmanlık duymuyorum. Hayatımda keşkeden çok 'iyi ki' var çünkü kötü bir şey yaşadığımda bile yaşadıklarımdan ders çıkartıp 'böyle olması gerekiyormuş iyi ki de böyle olmuş' diyebilip ayağa kalkmak daha iyi ve güçlü hissettiriyor" dedi.