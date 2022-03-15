Sık seyahat etmekten şikayetçi

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, pandemi döneminde "Özgürce seyahat edemiyorum. Londra-İstanbul-Miami arasında yaşıyorum" açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şahin bu kez de sık sık seyahet etmekten şikayetçi oldu. "Zırt pırt uçmak beni yordu" diyen Şahin, Paris Moda Haftası'na gitmediğine atıfta bulunarak "Bir süre bir yerde sabit kalmak istediğim için geçen hafta Paris'e bile gitmedim" dedi.