6 yıl aradan sonra İstanbul gecelerine Cahide Palazzo sahnesinde çıkan Sibel Can, büyük beğeni toplamıştı. Sanatçı hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle sanatçı bu gece yeniden dinleyicileriyle buluşacak. Can, konserine titizlikle hazırlanıyor. Sahne elbiselerinden repertuvarına kadar detaylı bir hazırlık yapan Can, hit olmuş şarkılarının yanı sıra, arabesk ve sanat müziğinin sevilen şarkılarını yorumlayacak.