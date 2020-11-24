24 Kasım 2020 Salı 17:54:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 17:54:00
Sibel Can gördüğü ilgiden memnun... 10 milyon teşekkürü
Sibel Can, 'Hayat' albümünün, gördüğü ilgiden memnun.
Sibel Can yeni şarkıları, dijital platformda 10 milyon dinleyiciye ulaştı. Mutluluğunu sosyal medya hesabından yayımlayan şarkıcı, ''Hayat albümüm 10 milyon dinlenmeye ulaştı. Hepinize sonsuz teşekkürler... '' notunu düştü.
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