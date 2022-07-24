Seyşeller'de balayı

Geçtiğimiz haftalarda uzun zamandır birlikte olduğu basketbolcu Cedi Osman ile dünya evine giren oyuncu Ebru Şahin, balayından paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Düğün yaptıkları Çeşme'de kısa bir tatil yaptıktan sonra Yunan Adaları'na geçen çift, rotalarını Hint Okyanusu'na çevirdi. Yeni gelin ve damat Seyşeller'de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Şahin'in renkli paylaşımları sosyal medyada günün konusu oldu.

