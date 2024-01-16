Yeni aşkı İspanyol CEO!

Mısırlı milyarder Meedo'dan boşanan Şeyma Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Subaşı'nın, Formula E CEO'su 53 yaşındaki Alejandro Agag ile birlikte olduğu iddia edildi. Bir süredir Survivor'ın çekildiği Dominik'te bulunan Subaşı, ardından Meksika'ya uçtu. Formula E yarışlarını izleyen Subaşı'nın burada bulunmasının gerçek nedeni ortaya çıktı. Subaşı'nın ile Alejandro Agag ile birlikte olduğu öğrenildi. İkilinin birlikte yemek yerken çekilmiş fotoğrafları iddiaları güçlendirdi.