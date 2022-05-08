Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'la paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinde rol alan oyuncu Biran Damla Yılmaz, Etiler'de objektiflere yansıdı. Tek başına yürüyüş yapan oyuncu habercilerle ayaküstü sohbet etti. Oyuncu, ekranda canlandırdığı 'Kumru Yıldırım' karakterinin takipçileri tarafından sevildiğini söyledi. Yılmaz, "Şimdi sevmeye başladılar, önceden çok kızıyorlardı ama seyirciyle aramı düzelttim" dedi.