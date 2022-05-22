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22 Mayıs 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2022 Pazar 10:30:00

Seyirci heyecanı

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Başrollerini İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören ve Ceren Benderlioğlu'nun paylaştığı 'İçimizdeki Ateş' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerini İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören ve Ceren Benderlioğlu'nun paylaştığı 'İçimizdeki Ateş' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Fabrika Yapım imzalı projenin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz kaleme alıyor. Dizi, iş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini anlatıyor.

Etiketler : Seyirci heyecanı İpek Filiz Yazıcı Atakan Hoşgören
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