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Seyirci heyecanı
03 Aralık 2021 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 18:00:00

Seyirci heyecanı

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Başrollerini Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci ve Bige Önal'ın 'Yeşilçam' dizisi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci ve Bige Önal'ın 'Yeşilçam' dizisi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğuna oturduğu yapımın 2. sezonu ,renkli görüntüleriyle dikkat çekiyor. Sibel Tuna'nın yapımcılığını üstlendiği dizide 70'li yılların dünyası sinema tutkunu Semih Ateş'in mücadelesi anlatılıyor.

Etiketler : Seyirci heyecanı Çağatay Ulusoy Afra Saraçoğlu Selin Şekerci
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