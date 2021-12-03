Seyirci heyecanı
Başrollerini Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci ve Bige Önal'ın 'Yeşilçam' dizisi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
Başrollerini Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci ve Bige Önal'ın 'Yeşilçam' dizisi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğuna oturduğu yapımın 2. sezonu ,renkli görüntüleriyle dikkat çekiyor. Sibel Tuna'nın yapımcılığını üstlendiği dizide 70'li yılların dünyası sinema tutkunu Semih Ateş'in mücadelesi anlatılıyor.