Şevval Şahin: Türkiye'ye aitim

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan Şahin, bugünlerde ailesiyle vakit geçirdiğini söyledi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketiyle ilgili üzgün olduğunu dile getiren model, "Herkes gibi çok üzgünüm tabii ki de ülkemin en çabuk şekilde toparlanmasını istiyorum. Bu zor günleri de atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

'YANLIŞ ANLAŞILDIM'



Şahin'e katıldığı bir programdaki 'Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum. Türkiye'de 3 aydan fazla kalmak beni daraltıyor' sözleri hatırlatılınca yanlış anlaşıldığını belirtti. Şahin, "O sözlerim yanlış anlaşıldı. Ben ülkemi çok seviyorum. Tabii ki de kendimi buraya ait hissediyorum. Sadece ben bir tek bir yere ait hissetmiyorum. Ben dünyanın her yerinde yaşayabilirim demek istemiştim" dedi.