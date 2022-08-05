Sevgiliye Süpermen benzetmesi

Ekranlara veda eden 'Baht Oyunu' dizisindeki rol arkadaşlıkları aşkta dönüşen oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in mutluluğu sürüyor. Baysel, 24 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı. Oyuncu, Şaşmaz'ı pastasının mumlarını üflediği siyah-beyaz fotoğrafların altına, "İyi ki doğdun 'Süpermen'im... İyi ki varsın, hep ol!" notunu düştü. Şaşmaz ise Baysel'in paylaşımına, "Ben senin 'Süpermen'inim!" yorumunda bulundu.

