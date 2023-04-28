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28 Nisan 2023 Cuma 12:14:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 12:14:00

Sevgilisini yalnız bırakmadı

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Komedyen Doğu Demirkol'un kendi hayat hikayesinden uyarlanan 'Doğu' dizisi ekibi önceki akşam Uniq BKM Mutfak'ta bir araya geldi.

Komedyen Doğu Demirkol'un kendi hayat hikayesinden uyarlanan 'Doğu' dizisi ekibi önceki akşam Uniq BKM Mutfak'ta bir araya geldi. İkinci sezonu kutlayan Evliya Aykan, Ege Kökenli, Banu Fatocan, İlay Alpgiray ve Murat Özsoy gibi oyuncuların yanı sıra Demirkol'u sevgilisi Ayşe Kırca yalnız bırakmadı. Demirkol, "Benim biraz enteresan bir hayatım var. Çevremdeki insanlar zaten bana bir senaryo yazmam için gerekli malzemeyi verdi ben de bunları insanlarla paylaşmaya çalışıyorum" dedi.

Etiketler : komedyen doğu demirkol ayşe kırca
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