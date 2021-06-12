Sevgili değil uyumluyuz

Oyuncu Furkan Andıç, adının aşk dedikodularına karıştığı Aybüke Pusat hakkında konuştu. Daha önce 'Her Yerde Sen' adlı dizide birlikte rol aldığı Pusat ile yıllar sonra bir internet projesinde yer almaya hazırlanan Ardıç, "Yakışan, ilgi gören çiftler her zaman böyle durumlarla karşı karşıya kalıyor. Proje dediğimiz şey böyle yapılıyor ya, hani uyum olması gerekiyor" şeklinde cevap verdi.

