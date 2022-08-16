Oyuncular Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın başrolünde yer aldığı, 'Seni Kalbime Sakladım' dizisi reytinge yenik düşerek ekrana veda etti. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu, senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Zeynep ile Civanmert'in aşkının anlatıldığı yapım yedinci bölümde final yaptı.

Projenin ekran vedasının ardından başrol oyuncu Sevda Erginci'den şoke edecek bir hamle geldi. Oyuncu, rol arkadaşı Ekin Mert Daymaz'ı sosyal medya hesaplarından takipten çıktı. Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın geçmişte aşk dedikodusu da çıkmıştı.

Erginci'nin kendisini Instagram hesabından takibi bırakmasına Daymaz'ın nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu.