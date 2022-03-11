VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldı
'Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır'
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu Antalya'da çok sayıda ikili görüşmeler yaptı
Türkiye'de 25 bin 401 yeni vaka
İstanbul'da gün boyu süren kar yağışı ulaşımı aksattı
ABD Senatosu Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketini onayladı
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Çernivtsi'ye taşınıyor
Başkan Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
Rusya'da Instagram'a erişim yasaklandı
Pakistan'dan AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 Mesajı
TEKNOFEST Geleceğin TURCORN Girişimleri'ni Destekliyor
"Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır"
Karadeniz kadını Dolmabahçe'de
Başkan Erdoğan'dan Kırım çıkışı
Mehmetçik zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde
Bakan Kirişçi: Rusya ve Ukrayna'ya birçok alternatifimiz bulunmaktadır
"Ukrayna ile görüşmelerde bazı olumlu değişiklikler var"
Putin'e böyle gözdağı verdi: Türkiye'ye güveniyoruz
"Zelenski, Putin ile görüşmeye hazır"
Kahkaha atınca salon buz kesti! Kamala Harris'e tepki yağıyor
Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapandı
Hepsini serbest bırakacağız!
Nihan Çelik, Sır Gibi Sakladığı Yeni Şarkısının Çalışmalarına Başladı
11 Mart 2022 Cuma 19:30:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 19:30:00

Setten ilk kare

ABONE OL

Onur Saylak'ın yönettiği, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in yer aldığı Nuh Boğuldu filmi kamera karşısına geçti.

Onur Saylak'ın yönettiği, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in yer aldığı Nuh Boğuldu filmi kamera karşısına geçti. Tatlıtuğ ve Eryiğit geçtiğimiz hafta Çanakkale Assos'ta sete çıkmıştı. Saylak, yeni projesinden karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı. Gönderim, yönetmenin hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Etiketler : Setten ilk kare Onur Saylak Kıvanç Tatlıtuğ
Önceliği çocuğu

Önceliği çocuğu
Gençleri desteklemeye devam

Gençleri desteklemeye devam
-110 derecede eziyet

-110 derecede eziyet
Tiyatroda ‘Hesaplaşma'

Tiyatroda ‘Hesaplaşma'
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Usta sanatçıya Alzheimer teşhisi

Usta sanatçıya Alzheimer teşhisi
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
Ben sanatımı icra ederim

Ben sanatımı icra ederim
Yolun ortasında bıraktı

Yolun ortasında bıraktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER