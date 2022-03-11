Setten ilk kare

Onur Saylak'ın yönettiği, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in yer aldığı Nuh Boğuldu filmi kamera karşısına geçti. Tatlıtuğ ve Eryiğit geçtiğimiz hafta Çanakkale Assos'ta sete çıkmıştı. Saylak, yeni projesinden karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı. Gönderim, yönetmenin hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

