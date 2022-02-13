Sette Kovid paniği

Başrollerinde Eda Ece, Berk Oktay, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı 'Yasak Elma' dizisinde koronavirüs paniği yaşandı. Yapımın ikinci yönetmeni Ece Erdek Koçoğlu virüse yakalandı.Koçoğlu'nun hastalığının ardından sete bir gün ara veridi. Diziyi, zaman zaman önemli sahneleri de kendisi çeken yapımcı Fatih Aksoy yönetti.

