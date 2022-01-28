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28 Ocak 2022 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 18:30:00

Setleri özlemiş

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Uzun bir süredir setlere ara veren Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ve kızı Su'yla görüntülendi.

Uzun bir süredir setlere ara veren Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ve kızı Su'yla görüntülendi. Atacan ailesi, bir mekanda birlikte yemek yedi. 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' rolüyle akıllara kazınan oyuncu, setleri özlediğini söyledi. Altuğ, "Çok yorulduğum için 'dizi setlerini özlemem' gibi geliyordu ama setleri özledim" dedi.

Etiketler : Setleri özlemiş Pınar Altuğ Yağmur Atacan
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