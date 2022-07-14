Setleri özledim

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ile birlikte 'İnandır Beni' adlı filmde rol alacak. Kurban bayramında Sinop'ta ailesini ziyaret eden Turan, başrollerinde Ekin Koç ile yer alacağı filmin çekimleri için Asos'a gideceğini söyledi. Alışverişte görüntülenen Turan, "Aile ziyareti için Sinop'taydım. Asos'ta çekimlere başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Ada Masalı biteli çok olmadı ama yine de setleri çok özlemişim" açıklamasında bulundu.