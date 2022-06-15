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15 Haziran 2022 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 13:30:00

Setlere ara vermiyor

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Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'la başrolünü paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinden ayrılan oyuncu Berk Oktay'ın yeni projesi belli oldu.

Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'la başrolünü paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinden ayrılan oyuncu Berk Oktay'ın yeni projesi belli oldu. Oktay, NGM'nin yapımcılığını üstlendiği 'Bir Küçük Bir Günışığı' dizisinde dahil oldu Oktay, projede başrolü Seray Kaya ile birlikte paylaşacak. Oyuncu, eylül ayında nişanlısı Yıldız Çağrı Atiksoy'la dünya evine girmeye hazırlanıyor.

Etiketler : Setlere ara vermiyor Eda Ece Şevval Sam Biran Damla Yılmaz
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