Setlere ara vermiyor

Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'la başrolünü paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinden ayrılan oyuncu Berk Oktay'ın yeni projesi belli oldu. Oktay, NGM'nin yapımcılığını üstlendiği 'Bir Küçük Bir Günışığı' dizisinde dahil oldu Oktay, projede başrolü Seray Kaya ile birlikte paylaşacak. Oyuncu, eylül ayında nişanlısı Yıldız Çağrı Atiksoy'la dünya evine girmeye hazırlanıyor.