Setlere anne olarak dönüyor

Başrollerini Damla Sönmez, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'ın paylaşacağı 'Maviye Sürgün' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Önümüzdeki ay yayın hayatına başlayacak olan projeye bir süredir kızı Nova'yla ilgilenmek için setlerden uzak kalan Ayça Erturan da dahil oldu. 26 bölüm olacak dizide Erturan, Zehra karakterini oynayacak. Dizinin çekimlerine Marmaris'te başlandı.

