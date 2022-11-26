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26 Kasım 2022 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 15:30:00

Setlere anne olarak dönüyor

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'Maviye Sürgün' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Kızı Nova'yla ilgilenmek için setlerden uzak kalan Ayça Erturan da diziye dahil oldu.

Başrollerini Damla Sönmez, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'ın paylaşacağı 'Maviye Sürgün' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Önümüzdeki ay yayın hayatına başlayacak olan projeye bir süredir kızı Nova'yla ilgilenmek için setlerden uzak kalan Ayça Erturan da dahil oldu. 26 bölüm olacak dizide Erturan, Zehra karakterini oynayacak. Dizinin çekimlerine Marmaris'te başlandı.

Etiketler : maviye sürgün dizi ayça erturan
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