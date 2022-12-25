Set arasında serum takviyesi
Pınar Deniz, setten sete koşturmaktan yoruldu.
Kaan Urgancıoğlu'yla 'Yargı' dizisinin başrolünü paylaşan Pınar Deniz, setten sete koşturmaktan yoruldu. Son dönemde hasta olduğunu belirten ve ara vermeden sete devam eden Deniz, makyaj odasında serum takviyesi aldı. Oyuncu, o anları sosyal medya hesabından, "Merak eden arkadaşlarım turp gibiyim. Salgından nasibimi alıp aralık ayını hastalıkla geçiriyorum o kadar. Buna da şükür. Setten sete koşturmaktan bazen yorgun düşsem de işimi çok seviyorum" yazdı. Deniz'e hayranları geçmiş olsun temennisinde bulundu.