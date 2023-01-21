Set arası alışveriş

'Konuşanlar' programıyla ünlenen komedyen Hasan Can Kaya önceki gün tek başına objektiflere yansıdı. Bir AVM'de tek başına alışveriş yapan Kaya, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Çok Aşk' filminin çekimlerinden çıktığını söyleyen komedyen, "Yeni projeler olduğu gibi devam ediyor, set yoğunluğu da olunca zaman kısıtlı oluyor. O yüzden zaman kalınca alışveriş yapıyorum ve arkadaşlarımla zaman geçiriyorum" dedi.