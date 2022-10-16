Sessiz kalmayacak

Şarkıcı, evlilik hayatını sonlandırdıktan sonra yaşanan sürece dair hakkında yapılan bazı haberlerin amacını aştığı ve kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla mahkemeye gideceğini şu sözlerle açıkladı: "Kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu gururumu zedeleyen, aileme ve hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım."

