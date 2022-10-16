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16 Ekim 2022 Pazar 10:57:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 10:57:00

Sessiz kalmayacak

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Mehmet Dinçerler ile iki hafta önce evliliğini tek celsede bitiren Hadise sessizliğini bozdu.

Şarkıcı, evlilik hayatını sonlandırdıktan sonra yaşanan sürece dair hakkında yapılan bazı haberlerin amacını aştığı ve kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla mahkemeye gideceğini şu sözlerle açıkladı: "Kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu gururumu zedeleyen, aileme ve hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım."

Etiketler : mehmet dinçerler hadise evlilik
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