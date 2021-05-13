Servetini çarçur etti

Nurseli İdiz, katıldığı bir magazin programında yaşadığı zor günleri anlattı. Şöhretli yaşamayı beceremediğini ve parasını yönetemediğini dile getiren oyuncu, "Memur kafasından sonra kazandığımız paralarla sudan çıkmış balık gibi oldum. Servetim yok oldu" dedi. Sonrasında ruhsal sıkıntılar yaşamaya başladığını ve alkole sarıldığını söyleyen İdiz, "İçkiliyken Erzincan'dan taksiye binip İstanbul Nişantaşı'na geldim. O zamanın parası 800 lira vermiştim'' itirafında bulundu.