Servetini çarçur etti

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13 Mayıs 2021 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 17:00:00

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Nurseli İdiz, katıldığı bir magazin programında yaşadığı zor günleri anlattı.

Nurseli İdiz, katıldığı bir magazin programında yaşadığı zor günleri anlattı. Şöhretli yaşamayı beceremediğini ve parasını yönetemediğini dile getiren oyuncu, "Memur kafasından sonra kazandığımız paralarla sudan çıkmış balık gibi oldum. Servetim yok oldu" dedi. Sonrasında ruhsal sıkıntılar yaşamaya başladığını ve alkole sarıldığını söyleyen İdiz, "İçkiliyken Erzincan'dan taksiye binip İstanbul Nişantaşı'na geldim. O zamanın parası 800 lira vermiştim'' itirafında bulundu.

Etiketler : nurseli idiz taksi erzincan şöhret
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