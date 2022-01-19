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19 Ocak 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 12:30:00

Servetine servet katacak

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En son ekranlara veda eden 'Bay Yanlış' dizisinde rol alan Can Yaman, geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da fiyatını katladı.

En son ekranlara veda eden 'Bay Yanlış' dizisinde rol alan Can Yaman, geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da fiyatını katladı. 31 yaşındaki oyuncu 10 bölüm olarak tasarlanan 'Sandokan' dizisinde başrol anlaşması yapmıştı. Yaman'ın yapımdan bölüm başına 100 bin euro (925 bin lira) kazanacak. Oyuncu, servetine servet katacak.

Etiketler : Servetine servet katacak Bay Yanlış Can Yaman
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