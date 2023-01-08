'Zeytin Ağacı' dizisinde rol alan Serkan Altunorak, artan fiyatlara isyan etti. Oyuncu, ünlü kahve zincirinden aldığı bir büyük boy kahvenin 68 lira olmasına sitemde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir daha o markadan kahve almayacağını söyleyen oyuncu, "Bir yulaf sütlü kahvenin fiyatı 68 TL olamaz. Ben kabul etmiyorum. Senin hiç umurunda bile olmayabilir ama ben bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

