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30 Mayıs 2024 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2024 Perşembe 11:00:00

Serhat Teoman'dan dikkat çeken açıklama: Nefret ettiğimle oynayamam

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Oyuncu Serhat Teoman, "Nefret ettiğin insanla bırakın oynamayı, aynı ortamda bulunmak istemiyorsunuz." dedi.

Oyuncu Serhat Teoman, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. "Nefret ettiğin biriyle aşığı oynayamazsın" sözlerine oyuncu, "Çok yetenekli arkadaşlarımız yapıyordur ama ben yapamıyorum. Bir filmde çok mesai harcıyoruz. Nefret ettiğin insanla bırakın oynamayı, aynı ortamda bulunmak istemiyorsunuz. Nefret ettiğim kimse yok ama" ifadelerini kullandı.

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNU YORUMLADI

Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromuna yakalanmasına Serhat Teoman, "Müjde haklıdır zor şartlarda çalışıyor. Yorulmuş demek. Zaman zaman bu tarz durumlar hepimize geliyor" dedi.

"MUTLUYUM, HUZURLUYUM"

Dokuz yıldır Leyla Feray ile birlikte olan oyuncu Serhat Teoman, "Mutluyum, huzurluyum. Düğünü bakıp, göreceğiz" açıklamasını yaptı.

Etiketler : oyuncu serhat teoman müjde uzman leyla feray
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