Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

9 yıl aradan sonra 'Aile' dizisiyle televizyona geri dönmeye hazırlanan oyuncu Serenay Sarıkaya korkuları olduğunu söyledi. Yapımda Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte başrolünü paylaşacak olan Sarıkaya, "Ben televizyona iş yapmayalı sekiz sene oldu. Dokuza yürüyorum. Uzun zaman sonra geri dönüyorum" diyen Sarıkaya, "İnanılmaz korkuyorum. Her şeyi unutmuşum gibi... 'Bana niye güveniyorsunuz, beni buraya niye çağırdınız' gibi sorularım olmuyor değil. Korkuyorum birazcık ama olacak inşallah" diye konuştu. Sarıkaya, en son 2013 yılında Çağatay Ulusoy'la 'Medcezir' dizisinde rol almıştı.