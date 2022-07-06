VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani yardımların oranı 1 milyar doları aştı"
EYT'de milyonların beklediği adım atılıyor! İşte 3 formül
Korkutan gelişme! Hızla yayılıyor...
Menderes Belediye Başkanı dahil 31 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Yüzde 70 destek verilecek!
Koronavirüs aşısına benzer kanser aşısı 'umut verici' sonuçlar çıkardı
11 terörist daha etkisiz hale getirildi
Serenay oynadı Umut çekti
Aile saadeti
90'lar plağı
Akvaryum keyfi
Buray ‘Girdap'ı
Metaverse klip
Yunanistan'da Survivor buluşması
Bayram turnesi
Annesinden set ziyareti
4 günde 5501 km'lik yol yaptı
Balayında Metallica
Aşk paylaşarak yüceltilmeli
Bebekler uçakta hava basıncına karşı emzikle uçmalı
YAZIN ÇORBA İLE GELEN 6 FAYDA!
Günlük Burç Yorumları - 6 Temmuz
NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu ile iletişimi koptu
Türkiye ile Cezayir spor alanında iş birliği anlaşması imzaladı
06 Temmuz 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2022 Çarşamba 15:00:00

Serenay oynadı Umut çekti

ABONE OL

Dijitalde yayınlanacak olan 'Şahmeran' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Serenay Sarıkaya Yunanistan tatiline çıktı.

Dijitalde yayınlanacak olan 'Şahmeran' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Serenay Sarıkaya Yunanistan tatiline çıktı. Oyuncuya işletmeci sevgilisi Umut Evirgen eşlik etti. Beraber tatil yapan ikilinin bir görüntüsü sosyal medyaya yansıdı. Bir kafede elinde tefiyle birlikte yalın ayak oynayan Sarıkaya, dansıyla adeta büyülerken sevgilisi kayda aldı. Evirgen, 30 yaşına basan Sarıkaya'nın doğum gününde birlikte fotoğrafını yayınlamış ve "İyi ki doğdun birtanem" yazarak aşklarını ilan etmişti.

Etiketler : serenay sarıkaya umut evirgen yunanistan tatil
Paris yolcusu

Paris yolcusu
Listeleri sallayacak

Listeleri sallayacak
Her Şeye Rağmen ‘Vazgeçme'

Her Şeye Rağmen ‘Vazgeçme'
Şafak'tan proje atağı

Şafak'tan proje atağı
Sağlıklı bacağın sırrı spor

Sağlıklı bacağın sırrı spor
Kızı mezun oldu

Kızı mezun oldu
Adaletsiz bir müzik sistemi var

Adaletsiz bir müzik sistemi var
sevgi için çalışırım!

sevgi için çalışırım!
Evladımı benden koparmaya çalışıyorlar

Evladımı benden koparmaya çalışıyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX