Serenay oynadı Umut çekti

Dijitalde yayınlanacak olan 'Şahmeran' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Serenay Sarıkaya Yunanistan tatiline çıktı. Oyuncuya işletmeci sevgilisi Umut Evirgen eşlik etti. Beraber tatil yapan ikilinin bir görüntüsü sosyal medyaya yansıdı. Bir kafede elinde tefiyle birlikte yalın ayak oynayan Sarıkaya, dansıyla adeta büyülerken sevgilisi kayda aldı. Evirgen, 30 yaşına basan Sarıkaya'nın doğum gününde birlikte fotoğrafını yayınlamış ve "İyi ki doğdun birtanem" yazarak aşklarını ilan etmişti.

