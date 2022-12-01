"Serenay lise arkadaşımız"

'Camdaki Kız' dizisinde rol alan oyuncular Burcu Biricik ve Selma Ergeç önceki akşam bir davette boy gösterdi. Biricik'in habercilerle sohbet ettiği esnada Ümit Kantarcılar yanına geldi. Biricik ile lise arkadaşı olduklarını söyleyen Kantarcılar,"Serenay Sarıkaya vardı bizim bir üst sınıfımızda. Ben vardım ve Burcu vardı. Çok eskiden beri arkadaşız. Çok verimli bir dönem olmuş okul için" diyerek bilinmeyen bir gerçeği de açığa çıkarmış oldu.