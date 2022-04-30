Serenay beğenisi

Şeyma Subaşı'yla yaşadığı aşkla adını duyuran Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi, 'Alice Müzikali'yle sevenlerinin karşısına çıkan Serenay Sarıkaya'yı beğendi. Meedo, sosyal medya hesabında oyuncunun Instagram profilini baştan aşağı inceledi. Meedo, Sarıkaya'nın 33 hafta önce koyduğu bir fotoğrafına kalpli 'Harika parça' yorumunda bulunması dikkat çekti. İşletmeci Umut Evirgen'le bir süredir birlikte olan Sarıkaya'nın ayrıldıkları konuşuluyordu. Evirgen'in eski kız arkadaşı Tuba Büyüküstün'ün 27 Ocak 2019 tarihli günlükteki kesitlerden "Sevgilim, nasıl özlemişim oranda, buranda olmayı... Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim" yazısını paylaşması Evirgen ve Sarıkaya arasında bir kriz yarattığı iddia edilmişti.

