Seren Serengil'den ayıcıklı teklife evet

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Seren Serengil, aradığı mutluğu Mustafa Tomha ile buldu. Tomha, önceki gün, Serengil'in evinin kapısına dayadığı 3,5 metre boyundaki ayıcıkla ile evlilik teklifi etti. 500 adet gül ve ayıcığı evinin kapısında gören ünlü isim, evet yanıtını verdi.

